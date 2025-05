Davide Ferrerio, il fratello: "La Coppa Italia del Bologna è anche sua"

Sarebbe stato sicuramente tra i 30mila tifosi rossoblu arrivati allo Stadio Olimpico per vedere alzare la Coppa Italia al suo Bologna. E invece Davide Ferrerio, 22 anni, il sogno di una vita non lo potrà mai realizzare: è in coma irreversibile dall'11 agosto 2022 quando fu brutalmente picchiato mentre era in vacanza a Crotone, massacrato per uno scambio di persona.