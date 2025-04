Dalla Valle d'Aosta alla Sardegna, Pasqua con il maltempo

Quasi 2 chilometri di frana si sono portati via due strade comunali: sono ore di paura per diverse famiglie di Boccasuolo sull'Appennino modenese, 15 persone sono già state evacuate, mentre è attivo il centro operativo comunale per coordinare i soccorsi delle famiglie che sono ancora isolate. Il maltempo sta colpendo soprattutto il nord ovest, dove potrebbero cadere oltre 200 millimetri di acqua. Esondato il Sesia in provincia di Pavia, chiuso un tratto della statale "Dei Cairoli". Straripati anche alcuni torrenti nel Piacentino. In Lombardia sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco tra allagamenti negli scantinati e alberi caduti. Sono i nubifragi, i venti forti e la neve a preoccupare la Valle d'Aosta: tra frane e rischio valanghe chiuse diverse strade provinciali, mentre è off limits per neve il traforo del Gran San Bernardo che porta in Svizzera. Fiocchi di neve a Cervinia come se fosse pieno inverno. Forti nubifragi in Liguria. Allerta arancione in Sardegna, gialla in Veneto e Toscana colpita da forti mareggiate sulla costa maremmana e sulle isole. A Roma, tra i Castelli e la zona sud, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti.