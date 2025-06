Dalla battaglia per il clima alla causa palestinese: Greta Thunberg verso Gaza

Greta Thunberg ha messo da parte la militanza ecologista per imbarcarsi in una nuova causa: la difesa del popolo palestinese. Con altri attivisti è salpata da Catania a bordo del veliero Madleen, diretto a Gaza con aiuti umanitari. "Un’azione diretta e non violenta contro l’assedio illegale di Israele", afferma. La missione, sostenuta dalla Freedom Flotilla Coalition, ha attirato l’attenzione anche per il sorvolo di un elicottero della Marina Militare italiana e la presenza di droni, forse israeliani. Intanto il ministero della difesa israeliano ribadisce: "Per motivi di sicurezza, lo sbarco sarà impedito".