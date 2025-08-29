Dall'amatriciana col pollo al ketchup sulla pizza, le folli richieste dei turisti

L'eccellenza della cucina, si sa, è uno degli elementi attrattivi del nostro Paese. Centinaia di migliaia di turisti stranieri arrivano ogni anno in Italia richiamati dalla magia delle spiagge, dalla maestosità delle montagne, dalla storia unica delle città d’arte ma anche dalle prelibatezze culinarie. Ma spesso chi arriva da lontano ha spesso sensibilità e gusti diversi. E mentre loro si leccano i baffi noi storciamo il naso. "Dai turisti ci viene sempre chiesta la pasta più cotta, cioè scotta. Che a Napoli è blasfemo, perché la mangiamo al dente", spiega un ristoratore. "Abbiamo visto scene dove magari si mangiavano una forchettata di carbonara e una di tiramisù insieme", dice un altro.