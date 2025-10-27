Dal Marocco al Trentino per sfuggire alla fama di "stregone" dell'oro: il caso di Abdil

Una storia complicata quella di Abdil. La sua richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale è stata respinta, poiché il Marocco è ritenuto dall'Italia un paese sicuro. Il nordafricano, ora residente a Pergine Valsugana, dove lavora come operaio stradale, sostiene che se fosse costretto a tornare in Marocco la sua incolumità fisica sarebbe a rischio. La nuova udienza, fissata al tribunale di Venezia, dovrà ora decidere se tenere in considerazione la credenza popolare che lo perseguita e rendere così definitivo il suo permesso di soggiorno.