Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
70 anni da Pontefice

Dai grandi del mondo ai fedeli: gli auguri a Papa Leone per il compleanno

Il primo a mandare un messaggio a Leone XIV stamattina è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

14 Set 2025 - 13:53
01:30 

Papa Prevost compie oggi 70 anni e per lui arriva una valanga di auguri, dai grandi del mondo ai più semplici fedeli. E' il suo primo compleanno da vescovo di Roma. Per il pontefice statunitense con il cuore peruviano sarà una giornata come tante: dopo l'Angelus con i fedeli un momento di festa con i collaboratori e gli amici di sempre, quei frati agostiniani che considera la sua famiglia.

papa leone xiv
compleanno

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri