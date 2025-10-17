Dai Cc ai pompieri, il collezionista delle auto delle forze dell'ordine

"E' un po' come una collezione in scala 1:1, da mio nonno ho avuto in eredita' questo capannone dove riesco a mettere questi mezzi". I mezzi di cui parla Domenico Bombini sono la storia, italiana ma non solo, delle vetture delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso. Li colleziona e custodisce in un capannone alle porte di Piacenza "Qui dentro - racconta Bombini - ho radunato un po' la mia passione per i mezzi di soccorso". Una quarantina, come gli anni di età del loro appassionato collezionista, tra auto della polizia e dei carabinieri, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, compresa un'imponente autoscala estendibile fino a 30 metri.