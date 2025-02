Da San Pietro al Gemelli, migliaia i fedeli in preghiera per il Papa

Un'unica voce in tutto il mondo, in preghiera per Papa Francesco. Non hanno voluto far mancare il loro affetto e la loro vicinanza i fedeli che intorno a mezzogiorno si sono radunati nel piazzale del Policlinico Gemelli di Roma per un momento di raccoglimento.

Il Papa ricoverato al decimo piano si dice fiducioso: "Proseguo il ricovero portando avanti le cure necessarie" si legge nel suo testo diffuso dal Vaticano per l'Angelus domenicale.