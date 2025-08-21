Logo Tgcom24
Da Salvini a Meloni, la politica reagisce allo sgombero del Leoncavallo

Da destra si applaude l'intervento mentre l'opposizione parla di "scelta folle e strumentale""

di Silvia Longo
21 Ago 2025 - 18:54
Il primo a esultare per lo sgombero, dopo 31 anni, del centro sociale Leoncavallo, è stato il vice premier Matteo Salvini: "Finalmente si cambia, dopo decenni di illegalità tollerata e più volte sostenuta dalla sinistra". La premier Giorgia Meloni su X scrive che “in uno stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità”. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole.

