Da Pavia a Venezia remando contro il cancro: 500 km per la rinascita

"Un'esperienza esaltante, sono 8 ore di vogata al giorno per 7 giorni di remo fino a Venezia". Una sfida lunga 500 chilometri, da Pavia a Venezia, in otto giorni di voga. Protagoniste otto donne tra i 49 e i 65 anni della Canottieri San Cristoforo di Milano, tutte guarite dal cancro, accompagnate dal loro oncologo. Partite dal Ticino, entreranno subito nel Po per portare avanti un messaggio di rinascita e solidarietà. L’iniziativa, che si chiama "C6 Siloku", punta a sostenere la ricerca oncologica e ad accompagnare pazienti, familiari e caregiver nel percorso della malattia. "Remare è un modo per riprendersi la vita", spiegano.