Da Gaza a Lampedusa, fuga dalla guerra in moto d'acqua

Da Gaza a Lampedusa su una moto d'acqua. No, non è la trama di un film di Spielberg o con protagonista Indiana Jones, ma l'odissea vissuta da un giovane palestinese. Più di un anno di viaggio, migliaia di dollari spesi, difficoltà, contrattempi e un mare, quello Mediterraneo, da attraversare. Per fuggire dalla distruzione che sta insanguinando la Striscia di Gaza, Muhammad Dakha, uno dei protagonisti di questa storia, ha deciso di oltrepassare il valico di Rafah nell'aprile 2024, al confine con l’Egitto, pagando 5000 dollari. "Poi ho viaggiato dall’Egitto a Bengasi e da Bengasi a Tripoli è stato allora che ho iniziato a pensare a una nuova idea, quella della moto d'acqua", una moto d'acqua acquistata per 5000 dollari. All'impresa si sono aggiunti altri due palestinesi, Diaa e Bassam che hanno fatto compagnia a Muhammad, impegnato nella guida del mezzo per circa 12 ore, durante le quali i 3 sono dovuti scappare da una motovedetta tunisina che li inseguiva.