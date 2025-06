Da Capri ad Amalfi, fino a 1.500 euro al giorno per ombrellone e lettini

La Campania è la terza regione dove andare in spiaggia costa di più, dietro solo a Liguria e Sardegna. A rivelarlo è uno studio di Altroconsumo, che ha stimato un rincaro del 5 per cento a livello nazionale per l'affitto di ombrelloni e lettini. Un aumento dei prezzi che negli ultimi quattro anni è stato del 17 per cento. A trascinare in alto la media dei prezzi sono i lidi super lusso. Da Amalfi a Capri, passando per Positano, il prezzo di partenza giornaliero per una coppia è di 600 euro al giorno. Una cifra che lievita facilmente, con l’ulteriore richiesta di comfort, fino anche a 1500 euro al giorno.