LA STORIA

Da 8 anni si sposta solo in bici: "Ho pedalato per 80mila km"

La scelta radicale del 59enne Giorgio Zanninello 59 anni, jesolano ma residente in Borgo Valbelluna, un piccolissimo paese incastonato tra le Dolomiti

31 Dic 2025 - 19:40
