Cybersecurity, arrestato a Milano il leader di una gang rumena di hacker

Si firmavano Diskstation, operavano dalla Romania e bloccavano i sistemi informatici di professionisti e di onlus, che facevano beneficenza per poi chiedere un riscatto. La Polizia di Stato ha lavorato a lungo in collaborazione con le forze di Polizia straniere (tra Francia e Romania) per smantellare l'organizzazione di hacker che si era specializzata in estorsioni mediante sofware dannosi progetatti per danneggiare o compromettere reti e dispositivi informatici. Il leader della banda di hacker romena è stato arrestato a Milano al termine delle indagini condotte dal Centro Cibernetico e coordinate dal servizio Polizia Postale, ha 44 anni ed è considerato altamente pericoloso. Con lui sono stati identificati numerose altre persone tutte di nazionalità rumena. Le vittime scelte dalla banda erano sempre grandi organizzazioni e ONLUS internazionali che operavano nella beneficenza e che potevano affrontare e pagare le richieste di ingenti somme di denaro per sbloccare i loro sistemi informatici.