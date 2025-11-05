Logo Tgcom24
Esclusiva Tgcom24, il sopravvissuto al crollo della Torre dei Conti: "Abbiamo rischiato tutti di morire"

È ancora sconvolto Abduli Dilaver, 52enne macedone, uno degli undici operai coinvolti

di Alessio Fusco
05 Nov 2025 - 19:10
01:42 

"Nemmeno io so come è successo, sono ancora sotto shock". È ancora sconvolto Abduli Dilaver, 52enne macedone, uno degli undici operai coinvolti nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Uno dei suoi colleghi rimasto sotto le macerie per 11 ore ha perso la vita.

Abduli stava lavorando nella Torre dei Conti con la sua ditta da circa un mese. Avevano quasi finito i lavori di ristrutturazione.

Nessuno dei sopravvissuti dimenticherà mai la tragedia. "Abbiamo rischiato tutti di morire. Non so quando ricomincerò a lavorare. Ora non ce la faccio", conclude.

