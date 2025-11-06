Logo Tgcom24
Cronaca
INDAGINI IN CORSO

Crollo Torre dei Conti, tecnici al lavoro per mettere in sicurezza la struttura

La Procura di Roma ha acquisito gli atti del bando da sei milioni e novecento mila euro sul restauro dell'edificio

di Alessio Campana
06 Nov 2025 - 12:53
01:34 

Capire se ci siano stati allarmi ignorati. E soprattutto accertare se la tragedia della Torre dei Conti di Roma - crollata parzialmente lunedì mattina, seppellendo sotto le macerie l'operaio sessantaseienne Octav Stroici, morto in ospedale dopo undici ore di agonia - potesse essere evitata. Sono questi gli obiettivi della Procura di Roma, che ha acquisito gli atti del bando da sei milioni e novecento mila euro sul restauro dell'edificio medievale chiuso dal 2007 e che nelle carte che abbiamo visionato viene definito "da tempo abbandonato e dichiarato inagibile". Mentre i vigili del fuoco e i tecnici stanno lavorando per mettere in sicurezza la struttura, che in caso di crollo totale metterebbe a rischio le case e le attività nell'area della Torre, magistrati e carabinieri cercano di capire cosa abbia causato il cedimento, che - emerge dalle relazioni tecniche allegate al progetto - sarebbe stata gravata da "numerosi fenomeni fessurativi", come crepe sulle pareti.

  