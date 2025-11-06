Crollo Torre dei Conti, tecnici al lavoro per mettere in sicurezza la struttura

Capire se ci siano stati allarmi ignorati. E soprattutto accertare se la tragedia della Torre dei Conti di Roma - crollata parzialmente lunedì mattina, seppellendo sotto le macerie l'operaio sessantaseienne Octav Stroici, morto in ospedale dopo undici ore di agonia - potesse essere evitata. Sono questi gli obiettivi della Procura di Roma, che ha acquisito gli atti del bando da sei milioni e novecento mila euro sul restauro dell'edificio medievale chiuso dal 2007 e che nelle carte che abbiamo visionato viene definito "da tempo abbandonato e dichiarato inagibile". Mentre i vigili del fuoco e i tecnici stanno lavorando per mettere in sicurezza la struttura, che in caso di crollo totale metterebbe a rischio le case e le attività nell'area della Torre, magistrati e carabinieri cercano di capire cosa abbia causato il cedimento, che - emerge dalle relazioni tecniche allegate al progetto - sarebbe stata gravata da "numerosi fenomeni fessurativi", come crepe sulle pareti.