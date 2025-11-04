Crollo Torre dei Conti, si indaga sulle cause

Disastro e omicidio colposo: sono queste le ipotesi di reato dell'inchiesta della Procura di Roma che vuole fare luce su cosa abbia provocato il crollo di una parte della Torre dei Conti di Roma e se ci siano state negligenze, errori od omissioni nei lavori di ristrutturazione da sei milioni e novecentomila euro. Poco dopo il decesso di Octay Stoici - l'operaio di sessantasei anni rimasto sepolto sotto le macerie per undici ore, prima del salvataggio dei Vigili del fuoco e della morte in ospedale - i carabinieri hanno apposto i sigilli all’area, finita sotto sequestro. Alcune testimonianze sono state già ascoltate e nelle prossime ore, parallelamente all'autopsia, potrebbe essere disposta una consulenza tecnica sul crollo. I lavori sulla Torre, chiusa dal 2007, erano stati finanziati con il Pnrr e la prima parte, iniziata lo scorso giugno e che comprendeva la bonifica dell’amianto e le lavorazioni preliminari, era in fase di conclusione.