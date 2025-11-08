Crollo Torre dei Conti, l'appello dei carabinieri: "Chi ha video del primo crollo si faccia avanti"

E' un giallo il primo cedimento della Torre dei Conti, quello che intorno alle undici e venti di lunedì ha sepolto sotto a una valanga di macerie l'operaio 66enne Octav Stroici, morto in ospedale dopo undici ore di agonia. Gli investigatori cercano di capire cosa abbia provocato la cascata di detriti e mattoni che ha squarciato l'edificio medievale; quale sia stata la parte della Torre crollata per prima e cosa sia successo tra i primi due cedimenti, avvenuti presumibilmente a una ventina di secondi di distanza. Un successivo crollo, il terzo, ha colpito la Torre poco prima delle tredici, quando i vigili del fuoco stavano lavorando sulla struttura. Sulla sequenza si concentra l'attenzione di Procura e carabinieri, che lanciano un appello ai cittadini. L'inchiesta, al momento contro ignoti, ipotizza i reati di disastro, lesioni e omicidio colposi. L'autopsia sul corpo di Stroici ha evidenziato, come causa della morte, lo schiacciamento. Lunedì, in Romania, i funerali dell'operaio.



