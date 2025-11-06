Crollo Torre dei Conti, ecco com'era due anni fa

Crepe sulle pareti e sui soffitti, condizioni fatiscenti. E poi la "perdita di solidità e di continuità della muratura, diffusa in diverse zone", come si legge in una relazione tecnica del 2023 che abbiamo visionato e in cui si sottolinea anche la "mancanza di ammorsature, punti che legano le pareti, dovuta alle molte trasformazioni avvenute nei secoli". Ecco la Torre dei Conti in alcune immagini interne precedenti al crollo improvviso che, lunedì mattina, è costato la vita all'operaio Octav Stroici, impegnato nei lavori di ristrutturazione finanziati con i soldi del Pnrr.