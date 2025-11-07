Logo Tgcom24
Cronaca
L'INCHIESTA

Crollo Torre dei Conti, acquisiti gli atti dell'appalto per i lavori di restauro

Gli inquirenti stanno prendendo in considerazione anche tutto ciò che stava avvenendo nei pressi dell'edificio medievale

di Beatrice Bortolin
07 Nov 2025 - 12:38
01:22 

Solai poco resistenti, secondo una perizia del 2023 e oggi considerati idonei a sopportare un peso necessario per permettere la rimozione dell'amianto dai pavimenti. E' su questi due pareri contrastanti, a distanza di due anni, sulla tenuta della Torre dei Conti di Roma, crollata lunedì scorso, causando la morte di un operaio e il ferimento di altri tre, che si concentra la procura della Capitale. Si indaga per disastro, lesioni e omicidio colposo, e sono già stati acquisiti gli atti dell'appalto per i lavori di restauro. Gli inquirenti stanno prendendo in considerazione anche tutto ciò che stava avvenendo nei pressi dell'edificio medievale: erano partiti degli scavi archeologici ai piedi della parete collassata, per collegare un'area dei fori imperiali con una cripta. Il sospetto è che abbiano smosso le fondamenta della Torre, già definita instabile in più di una occasione.
 

  