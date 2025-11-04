Crollo di Roma, i vigili del fuoco: "Fatto tutto il possibile per salvare Octay"

Non si danno pace i vigili del fuoco che hanno provato a salvare la vita a Octay Stroici, l'operaio di 66 anni rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma per più di 11 ore e deceduto nella notte all'ospedale Umberto I. "Abbiamo fatto tutto il possibile per tirarlo fuori vivo", racconta uno di loro. Omicidio e disastro colposi. Sono queste le ipotesi di reato su cui la procura di Roma sta Indagando per capire cosa abbia portato al crollo. Continuano anche i rilievi di carabinieri e vigili del fuoco.