per omicidio e lesioni Crollo della Vela Celeste, nove indagati a rischio processoSono 9 gli indagati per il crollo del ballatoio della Vela Celeste a Scampia, avvenuto il 20 luglio e che causò la morte di tre persone e 11 feriti. Tra gli indagati, dirigenti del Comune di Napoli accusati di mancata manutenzione e di non aver ordinato lo sgombero. La Procura ha notificato la chiusura delle indagini, con accuse di omicidio plurimo colposo, crollo e lesioni. Gli indagati hanno 20 giorni per presentare difese, mentre la Vela Celeste non sarà abbattuta, ma ospiterà servizi e un museo per ricordare le vittime.

Non sono intervenuti per garantire un livello minimo di manutenzione, né hanno messo in atto l'ordinanza di sgombero dell'edificio