Crollo della Torre dei Conti a Roma, è il giorno del lutto

Accertare cosa abbia provocato il cedimento di una parte della Torre dei Conti - l’edificio medievale in pieno centro di Roma in cui erano in corso lavori di ristrutturazione - provocando la morte dell’operaio Octay Stroici, per cui la Capitale osserva una giornata di lutto. E poi capire se - dall’assegnazione dell’appalto finanziato con i fondi del Pnrr fino all’avvio della prima tranche di interventi e all’esecuzione dei lavori - tutto sia stato svolto in modo regolare o se invece ci siano state omissioni, irregolarità o negligenze. È questo il duplice obiettivo della procura di Roma. Gli investigatori procedono per disastro, lesioni e omicidio colposi, ipotizzando la violazione delle norme anti-infortunistiche. I carabinieri, nelle scorse ore, anche con l’aiuto di un drone, hanno dato il via ai primi rilievi. Una consulenza sarà effettuata da ingegneri strutturisti, nominati dalla procura, che dovranno accertare se i lavori programmati fossero idonei per l’edificio di epoca medievale e chiuso dal 2007.