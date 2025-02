Crisi Beko, l'aiuto della pensionata ai lavoratori in lotta

"Mi sono fatta i conti e glieli ho dati". C'è qualcosa di eroico nel gesto all'apparenza semplice della signora Ida, ottantenne della provincia di Siena. Dalla sua pensione minima di ex maestra delle elementari ha preso 100 euro e li ha regalati ai lavoratori della Beko, da troppo tempo ormai alle prese con una crisi aziendale che rischia di lasciarli senza occupazione. "Poveretti, ma come si fa?": sul suo balcone ora sventola lo slogan di lotta degli operai Beko in lotta, 299 motivi per resistere. Stesse parole stampate sulla pettorina che le hanno regalato due lavoratori.