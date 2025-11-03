Criminalità, in aumento i reati di strada: Milano è al primo posto

Più criminalità, soprattutto nelle metropoli. E Milano balza in testa alla classifica per denunce ogni 100 mila abitanti. I nuovi dati dal Ministero dell'Interno confermano un aumento. Con una concentrazione a Milano e Roma: un reato su cinque si concentra nelle 2 città maggiori. In proporzione, la metropoli lombarda scavalca la capitale, con quasi 7 mila denunce ogni 100 mila abitanti. Seguita da Firenze. Circa la metà di crimini si concentra nei 14 centri urbani più grandi. In testa classifica, perciò, anche Bologna, Rimini, Torino, Prato e Venezia. Per numeri assoluti, la Capitale, comunque, rimane in testa, Milano al secondo posto. Al terzo, ma con metà di crimini denunciati, Napoli. L'aumento generale in tutta Italia spicca anche perché, durante il Covid fra il 2020 e il 2023, si sono registrati meno reati. I lockdown frenavano la criminalità. Rispetto al 2023, il balzo riguarda soprattutto furti (più 3 per cento), rapine (più 1,8), traffico di stupefacenti ed estorsioni (fino al 4 per cento in più).