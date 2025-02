Criminalità giovanile, 73 tra arresti e fermi in tutta Italia

Retata in tutta Italia contro la criminalità giovanile: 73 persone, 13 i minorenni, sono state arrestate per reati che vanno dal tentato omicidio allo spaccio di droga. Altre 142 quelle denunciate per ricettazione e possesso di armi. Sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi , droga e individuati 600 profili social inneggianti all'odio e alla polizia, nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio.