Covid, i vaccini tardano ad arrivare

3692 nuovi casi in una sola scorsa settimana. Il Covid, con la variante LP 8.1, ha ripreso a circolare nel nostro Paese. Numeri, tuttavia, che non allarmano gli esperti in prima linea. "Il Covid ha cominciato ad avere un andamento di tipo stagionale. Una variante che presenta sintomi comunque riconducibili a manifestazioni influenzali. Stiamo vedendo dei casi clinici, soprattutto in quei soggetti che possiamo considerare fragili" spiega Alessandro Perrella - Direttore Uoc Malattie infettive Ospedale Cotugno di Napoli. Tardano ad arrivare, però, i vaccini. In alcune regioni, il via alla campagna di somministrazione era previsto per il 1 ottobre. Uno slittamento dovuto all'attesa per l'arrivo della nuova circolare del ministero della Salute, che spiega le nuove linee guida anti Covid e influenza.