Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NESSUN ALLARME

Covid, i vaccini tardano ad arrivare

ll Covid, con la variante LP 8.1, ha ripreso a circolare nel nostro Paese

di Dario Vito
28 Set 2025 - 13:21
01:26 

3692 nuovi casi in una sola scorsa settimana. Il Covid, con la variante LP 8.1, ha ripreso a circolare nel nostro Paese. Numeri, tuttavia, che non allarmano gli esperti in prima linea. "Il Covid ha cominciato ad avere un andamento di tipo stagionale. Una variante che presenta sintomi comunque riconducibili a manifestazioni influenzali. Stiamo vedendo dei casi clinici, soprattutto in quei soggetti che possiamo considerare fragili" spiega Alessandro Perrella - Direttore Uoc Malattie infettive Ospedale Cotugno di Napoli. Tardano ad arrivare, però, i vaccini. In alcune regioni, il via alla campagna di somministrazione era previsto per il 1 ottobre. Uno slittamento dovuto all'attesa per l'arrivo della nuova circolare del ministero della Salute, che spiega le nuove linee guida anti Covid e influenza.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri