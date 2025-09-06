Covid, Broccolo a Tgcom24: "Variante Stratus come Omicron, dà forme lievi"

Cresce la preoccupazione, anche in Italia, per la diffusione della Stratus, la nuova variante del Covid che sta circolando in tutta Europa e che si presenta con gli stessi sintomi dell'inizio della pandemia. Il virologo Francesco Broccolo spiega a Tgcom24 l'origine della variante ricombinante e come agisce sull'organismo: "Il virus ha selezionato mutazioni che aumentano la trasmissibilità. Non si tratta però di nuove mutazioni, ma sono le stesse mutazioni di precedenti varianti. Questo virus ha semplicemente selezionato una nuova combinazione che riesce a sfuggire ad almeno il 50% degli anticorpi neutralizzanti". Questa nuova variante "si replica di più nelle vie respiratorie alte: è un fattore positivo, perché non infettando le basse vie respiratorie non causa polmoniti al momento. Clinicamente dà forme più lievi, come Omicron".