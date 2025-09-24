Logo Tgcom24
Cronaca
devastata la stazione centrale

Corteo per Gaza a Milano, tra gli arrestati due studentesse militanti del Lambretta

L'opposizione in Consiglio comunale ha chiesto il daspo per i responsabili e lo sfratto del centro sociale

di Gigi Sironi
24 Set 2025 - 19:16
01:47 

Gli antagonisti del centro sociale Lambretta di Milano sono stati tra i protagonisti del corteo pro Gaza a Milano terminato con una guerriglia urbana che ha devastato la Stazione Centrale. Tra gli arrestati per quegli scontri ci sono anche due studentesse universitarie incensurate che sarebbero militanti del Lambretta. Per loro il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma giornaliera. 

