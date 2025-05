l'indagine Corruzione per la manutenzione delle strade a Roma: cinque arresti

Tra le persone arrestate c'è Mirko Pellegrini, noto a Roma col soprannome di mister asfalto, 47 anni, già coinvolto in un'inchiesta per corruzione per appalti stradali in Calabria, e finito nel mirino dell'Anac nel 2015, durante il Giubileo della Misericordia