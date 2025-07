Corinaldo, il giovane della banda dello spray ancora in fuga

Andrea Cavallari, il 26enne condannato, insieme ad altri 5 complici, per la strage di Corinaldo, è ancora in fuga. Di lui si sono perse le tracce giovedì scorso, quando in permesso per discutere la tesi in scienze giuridiche non e rientrato in carcere

Il padre di una delle vittime: "Io mi auguro che abbia un rinsavimento e che ritorni in carcere spontanemaente senza dover essere scortato di nuovo dalla polizia giudiziaria". Al suo appello si unisce quello del padre del giovane:"Invito mio figlio a tornare", ha detto ieri.