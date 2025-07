Ancora nessuna traccia di Andrea Cavallari, il 26enne condannato insieme ad altri complici per la strage di Corinaldo, in cui persero la vita sei persone. Grazie a un permesso premio del tribunale di Sorveglianza, era uscito giovedì scorso dal carcere di Bologna - con i suoi familiari e senza la scorta della polizia penitenziaria - per andare a discutere la tesi di laurea. Non è più rientrato.