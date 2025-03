Coppia morta a Cagliari, trovato il corpo del fidanzato

Era incastrato tra gli scogli nello stesso punto in cui nel 2008 era stato trovato il corpo di un canoista che portava il suo stesso cognome. È stato individuato poco prima delle 10 di questa mattina e recuperato qualche ora dopo dai vigili del fuoco, il cadavere di Paolo Durzu, il 33enne fidanzato di Manola Mascia, la giovane donna di 29 anni morta mercoledì nelle acque di Cala Fighera, un anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari. Dai primi accertamenti degli investigatori, Durzu sarebbe scivolato dalla scogliera, nota per essere un costone franoso, finendo in mare insieme alla fidanzata.I genitori del giovane non si danno pace: "Si volevano bene non c’è mai stato screzio tra loro. Non litigavano, andavano d’accordissimo", dice il padre, Antonio Durzu.