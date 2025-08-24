Controesodo, oltre 12 milioni di spostamenti previsti nel weekend

Il ritorno a casa è un po' come tentare la sorte, tra il rebus cantieri e le code. Per questo tanti affrontano l'ultimo giorno di ferie come il primo di vacanza.di Francesco Mortola
Fine settimana di grande movimento sulle autostrade italiane. Secondo l'Anas sono 12 milioni di veicoli in circolazione per il controesodo estivo. Il ritorno a casa è un po' come tentare la sorte, tra il rebus cantieri e le code. Per questo tanti affrontano l'ultimo giorno di ferie come il primo di vacanza.
Commenti (0)