BOLLINO ROSSO E NERO IN VARIE TRATTE

Controesodo, oltre 12 milioni di spostamenti previsti nel weekend

Il ritorno a casa è un po' come tentare la sorte, tra il rebus cantieri e le code. Per questo tanti affrontano l'ultimo giorno di ferie come il primo di vacanza.

di Francesco Mortola
24 Ago 2025 - 13:07
Fine settimana di grande movimento sulle autostrade italiane. Secondo l'Anas sono 12 milioni di veicoli in circolazione per il controesodo estivo. Il ritorno a casa è un po' come tentare la sorte, tra il rebus cantieri e le code. Per questo tanti affrontano l'ultimo giorno di ferie come il primo di vacanza.

