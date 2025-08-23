Controesodo, oltre 12 milioni di italiani in viaggio nel weekend

Hanno sfidato le previsioni sul traffico e si sono ritrovati in coda. Alla prima area di sosta raggiunta dopo essere rimasti fermi per tanto, troppo tempo, sul volto dei protagonisti del controesodo estivo i benefici delle vacanze sembrano già spariti. Oltre 12 milioni di italiani in viaggio su strade e autostrade nel weekend di rientri del 23-24 agosto. Dal 25 luglio, giorno che ha segnato l'inizio dell'esodo, secondo l'Osservatorio stradale dell'Anas, gli spostamenti sono stati in totale 203 milioni.