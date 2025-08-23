Controesodo, oltre 12 milioni di italiani in viaggio nel weekend

Dal 25 luglio, secondo l'Osservatorio stradale dell'Anas"gli spostamenti sono stati in totale 203 milionidi Rita Ferrari
Hanno sfidato le previsioni sul traffico e si sono ritrovati in coda. Alla prima area di sosta raggiunta dopo essere rimasti fermi per tanto, troppo tempo, sul volto dei protagonisti del controesodo estivo i benefici delle vacanze sembrano già spariti. Oltre 12 milioni di italiani in viaggio su strade e autostrade nel weekend di rientri del 23-24 agosto. Dal 25 luglio, giorno che ha segnato l'inizio dell'esodo, secondo l'Osservatorio stradale dell'Anas, gli spostamenti sono stati in totale 203 milioni.
Se per la maggior parte questo fine settimana segna la fine delle vacanze, in tanti non rinunciano a trascorrere almeno qualche ora in spiaggia. Poco importa se per arrivarci, dovranno affrontare code e rallentamenti.
