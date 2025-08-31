Controesodo di fine agosto, code ai caselli e traffico congestionato

Code ai caselli e traffico congestionato. È la fotografia dell'ultima domenica di agosto da bollino rosso su strade e autostrade. Milioni di italiani si sono messi in viaggio verso le grandi città e hanno detto addio - almeno per ora - alle vacanze. Nel corso del weekend, Anas ha stimato oltre 12 milioni di spostamenti. Sulle autostrade, come di consueto, è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Chi può, però, si gode ancora l'ultimo sole, mentre per altri le vacanze cominciano proprio ora.