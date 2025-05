Conti della Santa Sede in rosso, la prima sfida del nuovo Papa

Una situazione che preoccupa ovviamente e sulla quale era già intervenuto a più riprese lo stesso Bergoglio. Proprio ai cardinali il Pontefice, durante la pandemia, aveva chiesto un sacrificio economico, riducendo loro l'indennità di circa 500 euro mensili. E poi ancora lo scorso autunno, un altro taglio, altri 100 euro per ridurre il deficit vaticano. Del resto la Santa Sede, dal punto di vista economico si regge soltanto sulle entrate frutto di donazioni, attività culturali o finanziarie. Niente tasse in Vaticano. Ma poiché negli ultimi anni anche la generosità dei fedeli è andata via via scemando, ecco che pure i conti hanno registrato un sensibile peggioramento come dimostra il bilancio dell'Obolo di San Pietro: 52 milioni di entrate, 103 di uscite.