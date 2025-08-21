Confermata l'espulsione al sedicente imam del carcere di Alessandria

Già recluso ad Alessandria per reati legati agli stupefacenti, l'uomo nel corso della detenzione si era autoproclamato imam del carcere. Durante i suoi sermoni all'interno della struttura penitenziaria piemontese, aveva usato parole cariche di odio e violenza nei confronti di ebrei e cristiani, considerati nemici del popolo arabo e definiti "scimmie" e "maiali", aveva invocato perché Allah li punisse con massacri di massa e aveva auspicato che il Vaticano venisse distrutto. Parole che gli erano costate l'accusa di istigazione a compiere atti di terrorismo.