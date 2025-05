Conclave, sorteggiate le stanze dei cardinali a Santa Marta

Meno di 48 ore all'inizio del Conclave, che sceglierà il 267esimo successore di Pietro e tutti i cardinali elettori sono arrivati a Roma: l’annuncio in mattinata, durante la decima congregazione dei porporati, informati anche del fatto che sono state sorteggiate le stanze loro riservate. La residenza Santa Marta, fatta costruire a suo tempo da Giovanni Paolo II per ospitare i cardinali elettori, ha solo 129 stanze e dunque altre ne sono state ricavate in Santa Marta Vecchia, per poter accogliere tutto il collegio cardinalizio votante, 133 persone. L’ingresso, già da domattina.