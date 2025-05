Conclave, si mette in moto la macchina della sicurezza

La macchina della sicurezza si è messa in moto in vista dell’inizio del conclave e dunque dell’imminente elezione del nuovo vescovo di Roma. Piazza San Pietro sarà la sorvegliata speciale: 4mila agenti in campo, diversi step di pre-filtraggio, no fly zone e sistemi antidrone. Soltanto una parte del piano predisposto dalla Questura di Roma, che ha diviso in tre blocchi l’area in prossimità della basilica: nessuna zona rossa, ma diverse di aree di vigilanza. Quella di “massima sicurezza” nell’area di piazza San Pietro, quella “riservata” - ossia l’intermedia - in piazza Pio XII e quella chiamata di “rispetto” - la più lontana dalla loggia da cui si affaccerà il nuovo Papa - in via della Conciliazione.