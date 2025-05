Conclave, ogni cardinale giura sul Vangelo: il primo è Parolin

Con la mano sul Vangelo ogni singolo cardinale elettore si prepara a prestare giuramento in vista delle elezioni per il nuovo Papa. Una volta pronunciato il proprio nome, ogni porporato procede alla formula del giuramento. "Prometto, mi obbligo e giuro", dicono per poi mettere la mano sul Vangelo e continuare: "Così Dio mi aiuti e questi santi Evangeli che tocco con la mia mano". Il primo cardinale a giurare è stato Pietro Parolin.