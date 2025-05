Conclave, celebrata la messa Pro eligendo Romano Pontifice

È il momento della preghiera. Nel tempio della cristianità il popolo di Dio è unito per l'elezione del successore di Pietro, dell'uomo che traghetterà la Chiesa nel prossimo futuro. Tra i cardinali presenti in Basilica, per la messa Pro eligendo Romano Pontifice c'è già il nuovo Papa. Lo Spirito Santo soffierà su uno di questi 133 uomini, alcuni hanno già fatto i conti con questa eventualità, altri, come la storia ci ha insegnato, non lo immaginano nemmeno. A presiedere la celebrazione, il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. Lui non sarà presente in Conclave perché ha superato gli 80 anni.