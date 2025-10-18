Logo Tgcom24
COSTI DEL MANTENIMENTO ALTISSIMI

Comune a rischio default per mantenere nove pitbull

Mercatino Conca, circa mille anime in provincia di Pesaro Urbino, è in difficoltà"economiche dopo aver preso in carico i cani di un allevamento abusivo

di Ilaria Liberatore
18 Ott 2025 - 20:06
01:32 

Un Comune in ginocchio per mantenere nove pitbull. Succede a Mercatino Conca, circa mille anime in provincia di Pesaro Urbino, a rischio default dopo aver preso in carico i cani di un allevamento abusivo. Il costo di mantenimento degli animali è però altissimo, tanto che il sindaco ha chiesto aiuto persino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

pitbull
marche