Como, tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione

Tre agenti feriti, grave un detenuto."Il Dap: "Ripristinato l'ordine in tempi brevi"

13 Nov 2025 - 22:08
01:20 

Quattro persone sono rimaste ferite nel carcere del "Bassone" di Como durante una rivolta che ha coinvolto un numero ancora imprecisato di detenuti. Il più grave è un recluso, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Monza dopo essere rimasto schiacciato tra le ante di un cancello. Tre agenti della polizia penitenziaria hanno riportato contusioni lievi e sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale Sant'Anna. La rivolta ha tenuto impegnate decine di agenti per gran parte del pomeriggio. Il Dap: "Ripristinato l'ordine in tempi brevi".

