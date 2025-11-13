Como, tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione

Quattro persone sono rimaste ferite nel carcere del "Bassone" di Como durante una rivolta che ha coinvolto un numero ancora imprecisato di detenuti. Il più grave è un recluso, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Monza dopo essere rimasto schiacciato tra le ante di un cancello. Tre agenti della polizia penitenziaria hanno riportato contusioni lievi e sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale Sant'Anna. La rivolta ha tenuto impegnate decine di agenti per gran parte del pomeriggio. Il Dap: "Ripristinato l'ordine in tempi brevi".