Como, anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Martinez

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo improvvisamente avrebbe cambiato direzione tagliando la strada al Suv guidato dal calciatore. Una delle ipotesi è che abbia avuto un maloredi Alessandra Rolla
Era ormai a pochi minuti dal centro di Appiano Gentile, nel Comasco, dove stava andando ad allenarsi, quando - stando almeno ad una prima ricostruzione dei fatti - avrebbe investito e ucciso un anziano su una carrozzina elettrica. Alla guida dell'auto coinvolta nello scontro il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'impatto è stato violentissimo. Per Paolo Saibene, 81 anni, non c'è stato nulla da fare. Sotto shock il giocatore nerazzuro, 27 anni, soprannominato sigaretta, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e promessa calcistica. I carabinieri della compagnia di Cantù stanno lavorando per accertare la dinamica dell'incidente.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo in carrozzina improvvisamente avrebbe cambiato direzione tagliando la strada al Suv guidato dal calciatore. Una delle ipotesi è che abbia avuto un malore. Il portiere avrebbe tentato di evitare lo scontro. Inutile la frenata: sull'asfalto è rimasta una scia di detriti lunga un centinaio di metri. Il giocatore si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.