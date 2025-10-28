Como, anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Martinez

Era ormai a pochi minuti dal centro di Appiano Gentile, nel Comasco, dove stava andando ad allenarsi, quando - stando almeno ad una prima ricostruzione dei fatti - avrebbe investito e ucciso un anziano su una carrozzina elettrica. Alla guida dell'auto coinvolta nello scontro il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'impatto è stato violentissimo. Per Paolo Saibene, 81 anni, non c'è stato nulla da fare. Sotto shock il giocatore nerazzuro, 27 anni, soprannominato sigaretta, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e promessa calcistica. I carabinieri della compagnia di Cantù stanno lavorando per accertare la dinamica dell'incidente.