Come prevenire i rischi del botulino

Gli ultimi casi di cronaca hanno riacceso i riflettori sulla tossina del botulino, il batterio alimentare che ha provocato tre vittime tra Calabria e Sardegna. Ogni anno vengono segnalati in media 20-30 casi. Come evitare rischi allora? È fondamentale non riempire i contenitori fino all'orlo, lasciando uno spazio vuoto - chiamato "spazio di testa" - tra il livello massimo del cibo e il bordo del contenitore.Un aspetto cruciale per permettere la formazione del vuoto durante il trattamento termico e per evitare che il cibo fuoriesca. Quando abbiamo davanti una conserva fatta in casa, il tappo non deve essere gonfio.