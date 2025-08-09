Logo Tgcom24
Come prevenire i rischi del botulino

Il batterio alimentare ha provocato tre"vittime tra Calabria e Sardegna

di Maria Stella Carrara
09 Ago 2025 - 21:12
Gli ultimi casi di cronaca hanno riacceso i riflettori sulla tossina del botulino, il batterio alimentare che ha provocato tre vittime tra Calabria e Sardegna. Ogni anno vengono segnalati in media 20-30 casi. Come evitare rischi allora? È fondamentale non riempire i contenitori fino all'orlo, lasciando uno spazio vuoto - chiamato "spazio di testa" - tra il livello massimo del cibo e il bordo del contenitore.Un aspetto cruciale per permettere la formazione del vuoto durante il trattamento termico e per evitare che il cibo fuoriesca. Quando abbiamo davanti una conserva fatta in casa, il tappo non deve essere gonfio.

