Colpo al Bottegaio NoStrano, il negozio che forma chi ha disabilità

Sabato mattina, Christian, Lorenzo, Federico, che lavorano dietro il bancone, hanno trovato la porta della bottega sfondata e la cassa vuota. Per i responsabili del Bottegaio NoStrano è stato un vero colpo al cuore, perché a Milano questo negozio, aperto da dieci anni nel quartiere Dergano, non è soltanto un esercizio commerciale, ma un luogo di formazione per persone con disabilità.