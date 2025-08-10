Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
immagini

Colata di lava dall'Etna: lo spettacolo ripreso dal drone

Apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova a quota tremila

10 Ago 2025 - 17:05
03:13 

Colata lavica a quota tremila metri sull'Etna, con l'apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. Lo comunica L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il flusso lavico si dirige in direzione sud e sono in corso rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata a una quota di 2.800 metri tra Voragine e cratere di Nord Est. Spettacolari le immagini riprese dal drone.

etna
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri