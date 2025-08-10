Colata di lava dall'Etna: lo spettacolo ripreso dal drone

Colata lavica a quota tremila metri sull'Etna, con l'apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. Lo comunica L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il flusso lavico si dirige in direzione sud e sono in corso rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata a una quota di 2.800 metri tra Voragine e cratere di Nord Est. Spettacolari le immagini riprese dal drone.