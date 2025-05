Clara, 79 anni, scomparsa da un mese: indagati il nipote e l'ex

Clara Rossignoli, 79 anni, è scomparsa da Legnago (Verona) l’8 aprile. La denuncia è arrivata sei giorni dopo, ma oggi l’ipotesi più grave prende corpo: omicidio e occultamento di cadavere. Indagati il nipote 38enne Mattia Nascimben, disoccupato, e la sua ex compagna Erica Chiarion. I due vivevano con l’anziana in una casa senza luce per morosità. Clara, pochi giorni prima della scomparsa, avrebbe chiesto candele ai vicini. Nessun segnale dal cellulare o dal conto bancario da allora. L’abitazione è stata perquisita a fondo, ma il corpo non si trova. Emergono forti dubbi anche dalla figlia dell’anziana: “Temo il peggio”.