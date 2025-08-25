Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il racconto della ristoratrice

Civitanova Marche (Macerata), non pagano pizza e spritz: "Così le ho beccate"

Michela Malatini è la ristoratrice-detective"che ha rintracciato le due turiste francesi scappate dal suo locale senza pagare il conto pari di 44 euro

di Alessio Campana
25 Ago 2025 - 13:17
00:49 

La sua storia è finita sul britannico Guardian. Michela Malatini è la ristoratrice-detective di Civitanova Marche (Macerata) che ha rintracciato le due turiste francesi scappate dal suo locale senza pagare un conto pari ad appena 44 euro. "Era più che altro una questione di principio", ha spiegato l'imprenditrice 54enne che racconta come sono andati i fatti: "Le ho scovate così".

macerata
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri