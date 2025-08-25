Civitanova Marche (Macerata), non pagano pizza e spritz: "Così le ho beccate"

La sua storia è finita sul britannico Guardian. Michela Malatini è la ristoratrice-detective di Civitanova Marche (Macerata) che ha rintracciato le due turiste francesi scappate dal suo locale senza pagare un conto pari ad appena 44 euro. "Era più che altro una questione di principio", ha spiegato l'imprenditrice 54enne che racconta come sono andati i fatti: "Le ho scovate così".